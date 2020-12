Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Zusammenstoß zwischen Lkw und Auto

WarendorfWarendorf (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Auto sind Mittwochmorgen (09.12.2020, 05.25 Uhr) zwei Männer leicht verletzt worden.

Ein 52-jähriger Gronauer ist mit seinem Lkw auf der B51 von Münster kommend Richtung Warendorf gefahren. An der Kreuzung B51/L811 (Westbeverner Straße) fuhr der Lkw-Fahrer vermutlich über eine rote Ampel und stieß deswegen mit dem Auto eines 25-jährigen Hageners zusammen. Dieser fuhr über die L811 aus Westbevern kommend in Richtung Innenstadt. Beide Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Die Kreuzung B51/L811 war für rund 2,5 Stunden gesperrt. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sind eingeleitet.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell