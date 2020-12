Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Einbrüche in Wohnhäuser

WarendorfWarendorf (ots)

Dienstagnachmittag (08.12.2020) sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Straße An den Tannen in Beckum eingebrochen. Der oder die Täter haben sich in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 18.00 Uhr über eine Tür zum Garten Zutritt zum Haus verschafft und Bargeld und Schmuck gestohlen. Im Anschluss flüchteten sie.

An der Graf-Galen-Straße in Beckum sind Täter in ein Reihenhaus eingebrochen. Ein Zeuge überraschte zwei männliche Einbrecher gegen 17.50 Uhr, als er sein Haus betrat. Die Täter flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung.

Wer kann Angaben zu den Einbrüchen machen, wer hat die Täter beobachtet oder gehört? Melden Sie sich bei der Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

