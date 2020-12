Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Beim Überholen gegen Pkw gefahren

WarendorfWarendorf (ots)

Am Montag, 7.12.2020 ereignete sich gegen 19.25 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Hammer Straße, Höhe Im Oestricher Holt in Ahlen. Ein 20-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Landstraße 811 in Richtung Ahlen und überholte mehrere vor ihm befindliche Fahrzeuge. Dabei stieß der Ahlener mit dem Auto einer 34-Jährigen aus Hamm zusammen, die in gleicher Richtung fuhr und nach links in die Straße Im Oestricher Holt abbiegen wollte. Bei dem Verkehrsunfall wurden die Autofahrerin sowie ihr zweijähriges Kind leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die beiden in ein Krankenhaus. Die beschädigten Fahrzeuge wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt etwa 7.000 Euro.

