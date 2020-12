Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Im Kreuzungsbereich zusammengestoßen

WarendorfWarendorf (ots)

Am Montag, 7.12.2020 ereignete sich gegen 9.45 Uhr ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Emanuel-von-Ketteler Straße/Am Stockpiper in Ahlen. Ein 58-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Straße Am Stockpiper in Richtung Beckumer Straße. Als er die Kreuzung geradeaus passierte, kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Auto einer 33-Jährigen. Diese befuhr die Emanuel-von-Ketteler-Straße in Richtung Rottmannstraße. Bei dem Unfall verletzte sich die Ahlenerin leicht. Rettungskräfte brachten sie zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Die beschädigten Autos wurden abgeschleppt und die Kreuzung war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Der Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro.

