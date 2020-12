Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Auf glatter Fahrbahn gegen Leitplanke geschleudert

WarendorfWarendorf (ots)

Am Dienstag, 8.12.2020 geriet ein Glandorfer mit seinem Pkw gegen 2.25 Uhr auf der B 475 in Höhe Schloss Harkotten in Füchtorf auf glatter Fahrbahn ins Schleudern. Der 34-Jährige querte mit dem Auto die Fahrbahn, stieß frontal gegen die Leitplanke und schleuderte auf den Grünstreifen der anderen Straßenseite zurück. Da der Mann leicht alkoholisiert war, folgte die Entnahme einer Blutprobe sowie die Sicherstellung seines Führerscheins. Dazu kommt noch der Totalschaden an seinem Auto, der auf 3.200 Euro geschätzt wird.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell