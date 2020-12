Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Gegen Zaun gefahren, gewendet und geflüchtet

WarendorfWarendorf (ots)

Am Montag, 7.12.2020, 13.00 Uhr befuhr ein 54-Jähriger mit seinem Pkw die Straße Hoher Weg in Ennigerloh. Im Bereich einer 90 Grad Rechtskurve fuhr der Ennigerloher mit seinem Auto geradeaus und stieß gegen einen Zaun. Anschließend wendete der Mann seinen Pkw auf der angrenzenden Wiese und flüchtete. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und konnte der Polizei das Kennzeichen des Autos nennen. Weitere Ermittlungen führten zu dem 54-Jährigen. Aufgrund seines schwankenden Ganges ließen die Beamten den Mann einen Atemalkoholtest durchführen. Dieser war positiv, so dass dem 54-Jährigen Blutproben entnommen wurden. Des Weiteren stellten die Einsatzkräfte den Führerschein des Ennigerlohers sicher. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

