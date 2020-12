Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Montag, 7.12.2020 wurde ein Fußgänger gegen 6.15 Uhr bei einem Vekehrsunfall in Rinkerode, Alte Dorfstraße schwer verletzt. Ein 58-jähriger Drensteinfurter befuhr mit einem Lkw die Alte Dorfstraße in Richtung Alberloh, als der 26-Jährige im Bereich einer Fußgängerfurt auf die Fahrbahn trat, um diese in Richtung der Straße Haverland zu überqueren. Dabei stieß der Drensteinfurter gegen Lkw und verletzte sich. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

