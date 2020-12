Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Verkehrsunfall mit vier Verletzten

WarendorfWarendorf (ots)

Eine 30-jährige Sendenhorsterin fuhr am Montag, den 07.12.2020, gegen 20.30 Uhr, auf der Straße Schäringer Feld in Ahlen-Vorhelm in Richtung der Ennigerstraße. Mit ihr im Fahrzeug befanden sich drei weitere Personen, alle in Sendenhorst wohnhaft.

Im Bereich einer Rechtskurve kam die 30-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, prallte mit der linken Fahrzeugseite gegen einen Baum, geriet ins Schleudern und prallte mit der rechten Fahrzeugseite gegen einen weiteren Baum.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden die 30-Jährige sowie ein 29-Jähriger leicht, ein 32-Jähriger und ein 27-Jähriger schwer verletzt, Rettungskräfte brachten die schwer Verletzten in Krankenhäuser.

Während der Unfallaufnahme ergaben sich für die aufnehmenden Polizeibeamten Anzeichen auf Drogenkonsum durch die 30-Jährige, ein durchgeführter Vortest verlief positiv. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 7.000 Euro.

