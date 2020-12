Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Fahrer eines roten Audis gesucht

WarendorfWarendorf (ots)

Gesucht wird der Fahrer eines roten Audis, der am Donnerstag, 3.12.2020 gegen 13.25 Uhr oder etwas später eine Verkehrsgefährdung in Beckum beobachtet haben könnte. Zwei Autofahrer befuhren mit ihren Autos die Alte Beckumer Straße und Ahlener Straße von Ahlen nach Beckum. Der 27-jährige Beckumer soll den grauen VW Passat des vor ihm fahrenden 27-jährigen Ahleners dabei mehrfach überholt und ihn ausgebremst haben sowie dicht aufgefahren sein. Kurz vor dem Ortseingang Beckum soll der Ahlener mit seinem grauen Opel Astra den Passat überholt haben. Ein entgegenkommender Fahrer eines roten Audis musste ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Dieser Fahrzeugführer wird gebeten, sich bei der Polizei in Beckum zu melden, Telefon 02521911-0.

