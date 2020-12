Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Defektes Rücklicht führte zu Blutprobe

Am Sonntag, 6.12.2020, 23.55 Uhr hielten Polizisten einen Autofahrer wegen eines defekten Rücklichts auf der Oelder Straße in Ennigerloh an. Bei der Überprüfung des 26-Jährigen stellten die Beamten körperliche Auffälligkeiten fest, so dass der Ennigerloher daraufhin einen Drogenvortest durchführte. Da dieser positiv war, ließen die Einsatzkräfte dem jungen Mann eine Blutprobe entnehmen. Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Polizisten noch eine geringe Menge Rauschgift, die sie sicherstellten.

