Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Wegen unzureichender Maske aneinander geraten

WarendorfWarendorf (ots)

Am Sonntag, 6.12.2020 gerieten gegen 10.15 Uhr zwei Männer an der Warendorfer Straße in Ahlen aneinander, die in einer Schlange beim Bäcker standen. Beide trugen eine Maske, aber einer von ihnen nur eine unzureichende. Denn die von dem Unbekannten getragene Filmmaske bedeckte zwar das Gesicht, hatte jedoch eine Mundöffnung. Der 47-Jährige wies den Unbekannten draufhin, der ungehalten reagierte. Im weiteren Verlauf kam es zwischen den beiden Männer zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Anschließend verließ der Unbekannte das Geschäft in Richtung Innenstadt. Bei der Auseinandersetzung zog sich der 47-jährige Ahlener eine leichte Verletzung zu. Hinweise zu dem Unbekannten liegen nicht vor. Zeugen, die Angaben zu dem Tatvedächtigen machen können, wenden sich bitte an die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell