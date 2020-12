Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Mit Stock bedroht

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 6.12.2020 warteten ein 21-Jähriger und ein 16-Jähriger gegen 0.45 Uhr am Bahnhof in Warendorf auf den Zug, als ein Unbekannter auf sie zukam. Der Sassenberger hielt einen Stock in der Hand, bedrohte den Älteren damit und nahm ihn plötzlich in den Schwitzkasten. Der Neubeckumer konnte sich aus dem Würgegriff befreien, wobei der 35-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Der Tatverdächtige verhielt sich bei der polizeilichen Kontrolle wechselhaft und hatte scheinbar gesundheitliche Probleme. Daraufhin nahmen die Beamten den Sassenberger mit zur Polizeiwache. Ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes und ein Arzt wurden hinzugezogen, die den 35-Jährigen nach weiterer Prüfung in eine Fachklinik einwiesen.

