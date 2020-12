Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Beim Absteigen fast gestürzt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 5.12.2020 hielten Polizisten gegen 2.50 Uhr einen Mofafahrer auf der Sternstraße in Beckum an. Als der 28-Jährige von dem Zweirad abstieg, wäre er fast gestürzt. Der Beckumer nahm seinen Helm ab und den Beamten schlug Alkoholgeruch entgegen. Der Mann führte daraufhin einen Atemalkoholtest durch, der positiv war. Folglich nahmen die Einsatzkräfte den absolut Fahruntüchtigen mit zur Blutprobenentnahme.

