Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Beschädigter silberner BMW Kombi gesucht

WarendorfWarendorf (ots)

Gesucht wird der Fahrer samt eines silbernen BMW Kombis, der am Sonntag, 6.12.2020 gegen 19.04 Uhr auf der Straße Ostwall in Beckum gegen einen weißen Opel Insignia fuhr, diesen dadurch beschädigte und anschließend flüchtete. Der BMW dürfte einen Schaden vorne rechts haben und könnte nach der Städtekennung BE oder SE die Kombination MC 647 haben. Hinweise zu dem BMW sowie flüchtigen Fahrer nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell