Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Schwarzer Kleinwagen nach Verkehrsunfall gesucht

WarendorfWarendorf (ots)

Am 06.12.2020 befuhr 26-jähriger Mann aus Telgte, gegen 02.30 Uhr mit seinem Fahrrad den Fahrradweg entlang der Wolbecker Straße in Fahrtrichtung Orkotten. An dem dortigen Kreisverkehr beabsichtigte der junge Mann die Straße Orkotten zu überqueren. Ein bisher unbekannter PKW-Führer befuhr den Kreisverkehr und bog zeitgleich nach rechts in die Straße Orkotten ein. Hierbei touchierte er den Zweiradfahrer leicht am Hinterrad. Dieser kam hierdurch zu Fall und verletzte sich leicht. Bei dem PKW soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen gehandelt haben. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich bei der Polizeiwache Warendorf, Telefon 02581-941000 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

