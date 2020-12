Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser

WarendorfWarendorf (ots)

Am Donnerstag (03.12.2020) sind unbekannte Täter in zwei Einfamilienhäuser in Wadersloh eingebrochen.

Zwischen 10.00 Uhr und 18.15 Uhr verschafften sich der oder die Täter über eine Tür Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Sankt-Hedwig-Straße. Nachdem sie sich in verschiedenen Räumen aufhielten, flüchteten die Unbekannten.

In der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 18.45 Uhr hebelten ein oder mehrere Täter das Fenster eines Einfamilienhaus an der Bluddenstraße aus und gelangten so ins Innere. Auch nach diesem Einbruch flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Wer hat die Einbrüche beobachtet, gehört oder kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

