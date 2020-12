Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zusammenstoß im Gegenverkehr

WarendorfWarendorf (ots)

Ein 84-jähriger Oelder ist Donnerstagabend (03.12.2020, 18.25 Uhr) auf der Möhlerstraße in Oelde Richtung Möhler gefahren. Zeitgleich fuhr ein Auto mit Anhänger in entgegengesetzter Richtung, Richtung Oelde. Als die beiden Fahrzeuge auf einer Höhe waren, stieß das Gespann mit dem Auto des Oelders auf der linken Seite zusammen. Der Fahrer des zweiten Pkw fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wer kann Angaben zu dem am Zusammenstoß beteiligten Fahrzeug machen oder hat den Unfall beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell