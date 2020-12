Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Trotz Vollbremsung Zusammenstoß mit Fußgänger

WarendorfWarendorf (ots)

Donnerstagmittag (04.12.2020, 12.53 Uhr) ist ein Fußgänger bei einem Unfall an der Straße Dorfbauerschaft in Drensteinfurt verletzt worden.

Ein 47-jähriger Münsteraner fuhr mit seinem Auto auf der B63 aus Richtung Hamm kommend in Richtung Münster. Ein 49-jähriger Fußgänger aus Walstedde stand in Höhe der Straße Brink und war dabei, die B63 in westliche Richtung zu überqueren. Der 43-jährige Autofahrer konnte einen Zusammenstoß trotz Vollbremsung und Ausweichmanöver nicht verhindern. Rettungskräfte brachten den 49-jährigen Walstedder in ein Krankenhaus.

