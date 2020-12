Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Auto angefahren und geflüchtet

WarendorfWarendorf (ots)

Donnerstagmorgen (03.12.2020, 08.15 Uhr) hat eine unbekannte Frau in ihrem roten Dacia ein geparktes Auto am Lilienthalweg in Ahlen angefahren und ist anschließend geflüchtet.

Die 34-jährige Fahrerin des geparkten Pkw hatte diesen gegen 08.00 Uhr am Lilienthalweg abgestellt. Die Fahrerin in dem Dacia fuhr auf dem Lilienthalweg Richtung Zeppelinstraße. Hier stieß sie gegen das Auto der 34-jährigen Ahlenerin, wendete auf der Straße, schaute nach dem geparkten Pkw und fuhr in Richtung Südberg weiter. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zu der beteiligen Fahrerin machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

