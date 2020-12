Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte- Westbevern, Fußgänger angefahren

WarendorfWarendorf (ots)

Am Donnerstag, 03.12.2020, gegen 17:10 Uhr, wurde ein 69-jähriger Fußgänger aus Westbevern-Vadrup auf der Grevener Straße (L588) angefahren, als er die Fahrbahn überquerte. Ein 35-Jähriger Pkw- Fahrer aus Westbevern war in der Dunkelheit mit seinem Opel Tigra in Fahrtrichtung Greven unterwegs, als er mit dem linken Außenspiegel den dunkel gekleideten Fußgänger touchierte. Dieser hatte sich in der Mitte der Straße befunden, wo er stehengeblieben war, weil aus der Gegenrichtung ebenfalls Verkehr kam. Der 69-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß Verletzungen und wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw wurde leicht beschädigt.

