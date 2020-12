Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen, Pedelec-Fahrerin angefahren

WarendorfWarendorf (ots)

Am Donnerstag, 03.12.2020, ereignete sich gegen 15:00 Uhr auf der Warendorfer Straße ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Pkw und eines Pedelec. Sowohl der 62-jährige Pkw-Fahrer aus Ahlen als auch die 55-jährige Fahrerin des Fahrrades mit Elektromotor aus Ahlen hatten den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes verlassen und warteten nebeneinander an der Ausfahrt auf eine Lücke im fließenden Verkehr auf der Warendorfer Straße. Offensichtlich hatte der Fahrer eines VW-Polo nicht bemerkt, dass rechts neben ihm die Zweiradfahrerin im Begriff war, die Straße geradeaus zu überqueren. Als er nach rechts abbog, lud er dabei die Frau auf seine Motorhaube auf. Diese fiel auf die Straße, als der Pkw zum Stillstand kam. Dabei erlitt sie Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Während ihr Fahrrad leicht beschädigt wurde, blieb der Pkw unbeschädigt.

