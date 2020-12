Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Alleinunfall auf gerader Strecke

WarendorfWarendorf (ots)

Ein 32-jähriger Beckumer ist Mittwochabend (02.12.2020, 19.20 Uhr) bei einem Alleinunfall auf der B475 in Ennigerloh leicht verletzt worden.

Der Beckumer fuhr in seinem Auto von Ennigerloh Richtung Neubeckum. Auf gerader Strecke kam er nach links von der Straße ab, fuhr erst durch einen Straßengraben, anschließend zurück auf die Straße und blieb stehen. Rettungskräfte brachten den 32-Jährigen leicht verletzt in ein Krankenhaus. Da der Verdacht auf den Konsum von Alkohol bestand, ordneten die Polizisten eine Blutprobe an. Außerdem ist der Beckumer aktuell nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der Sachschaden wird auf über 2200 Euro geschätzt.

