POL-WAF: Warendorf. Nach Zusammenstoß mit Fahrradfahrer - Flucht

Mittwochabend (02.12.220, 18.40 Uhr) ist ein 40-jähriger Warendorfer mit seinem Fahrrad auf der Zumlohstraße in Warendorf gefahren. Als er nach rechts in die Blumenstraße abbog, kam ihm ein weiterer Fahrradfahrer entgegen. Dieser hatte kein Licht am Fahrrad und fuhr Schlangenlinien. Der 40-Jährige rief dem anderen entgegen und wies ihn darauf hin, dass er sich verkehrswidrig verhielt. Trotzdem setzte der zweite Mann seine Fahrt fort und es kam zum Zusammenstoß. Beide Räder stürzten zu Boden. Nachdem der Warendorfer den weiteren Beteiligten darauf hinwies die Polizei zu informieren, flüchtete dieser über die Zumlohstraße Richtung Freckenhorster Straße. Wer kann Angaben zu dem zweiten Unfallbeteiligten machen oder hat den Zusammenstoß gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

