Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Vom Bremspedal abgerutscht

WarendorfWarendorf (ots)

Dienstagnachmittag (01.12.2020, 14.55 Uhr) wartete ein 24-jähriger Mann aus Greffen in seinem Auto mit einer 31-jährigen Beifahrerin an der Kreuzung K3/B64. Hinter dem Paar wartete ein 58-jähriger Warendorfer in seinem Auto, um ebenfalls abzubiegen. Der Warendorfer rutschte vom Bremspedal ab und fuhr so auf das Auto des vor ihm wartenden 24-jährigen Greffeners auf. Rettungskräfte brachten die 31-jährige Beifahrerin leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell