Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Mögliches Diebesgut gefunden - Eigentümer gesucht

Bereits am Donnerstag (19.11.2020) ist in Oelde an der Straße Lange Straße ein Karton mit elektronischem Zubehör aufgefunden worden. Es ist nicht auszuschließen, dass die Sachen bei einem Einbruch oder Diebstahl erbeutet wurden. Bei dem Inhalt handelt es sich unter anderem um Handyhüllen, Receiver, Taschen, Modem oder Verbindungskabel. Wir suchen den Eigentümer. Melden Sie sich bei der Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

