Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Unter Alkoholeinfluss am Steuer

WarendorfWarendorf (ots)

Mittwochmorgen (02.12.2020, 01.45 Uhr) fiel Polizisten eine 60-jährige Beckumerin in ihrem Auto auf der Lippborger Straße, wegen einer auffälligen Fahrweise, auf. Als die Beckumerin nach links in die Oststraße abbog, forderten sie die Kollegen auf anzuhalten, was sie zunächst nicht tat. In einer Einfahrt hielt die Frau schließlich an. Als die 60-Jährige aus dem Auto stieg, zeigte sie körperliche Auffälligkeiten. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest war positiv. Zur Entnahme einer Blutprobe brachten sie die Polizisten in ein Krankenhaus. Der Führerschein wurde sichergestellt, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

