Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Vier Verletzte nach Alleinunfall

WarendorfWarendorf (ots)

Montagnachmittag (30.11.2020, 16.40 Uhr) wurden vier Menschen aus Gütersloh bei einem Verkehrsunfall in Everswinkel verletzt.

Ein 22-Jähriger ist zusammen mit einem 24-jährigen Beifahrer und zwei weiteren Mitfahrerinnen (23 und 27 Jahre) auf der Straße Müssingen in Everswinkel Richtung K3 gefahren. In einer Kurve kam der Gütersloher in dem roten VW Polo von der Straße ab und fuhr durch einen Straßengraben. Hier überschlug sich das Auto und landete auf einer Ackerfläche. Die beiden Männer wurden durch den Unfall leicht, die beiden Frauen auf der Rückbank schwer verletzt. Rettungskräfte brachten die vier Gütersloher in Krankenhäuser. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

