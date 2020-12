Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Vier Verletzte bei Alleinunfall

WarendorfWarendorf (ots)

Ein Verkehrsunfall mit vier Verletzten ereignete sich am Montag, den 30.11.2020, um 16.40 Uhr, in Everswinkel. Ein 22-Jähriger befuhr mit seinem VW Polo einen unbenannten Wirtschaftsweg in der Bauernschaft Erter. In einer Kurve kam der Fahrer ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn ab. Sein Pkw überschlug sich und blieb auf einer Ackerfläche stehen. Der Fahrer und sein 24-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Zwei 23- und 27-jährige Beifahrerinnen wurden schwer verletzt. Rettungskräfte brachten die Verletzten, allesamt aus Gütersloh, in umliegende Krankenhäuser. Der stark beschädigte Pkw musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden 2500 Euro.

