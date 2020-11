Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Sachbeschädigung an Schule

WarendorfWarendorf (ots)

Unbekannte Täter haben am Wochenende (27.11.2020 bis 29.11.2020) Sachbeschädigungen an einer Schule am Paterweg in Beckum angerichtet.

Der oder die Täter beschädigten mehrere Scheiben, Türgriffe und Leuchtstoffröhren an der Turnhalle des Gymnasiums. Anschließend verschwanden sie in unbekannte Richtung. Wer kann Angaben zu den Tätern machen oder hat sie in der Zeit zwischen Freitag, 15.00 Uhr und Sonntag, 08.45 Uhr gehört? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

