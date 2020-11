Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zusammenstoß zweiter Pkw

WarendorfWarendorf (ots)

Freitagvormittag (27.11.2020, 11.05 Uhr) ist ein 67-jähriger Mann aus Oelde-Lette in seinem violetten Skoda Fabia auf der Hauptstraße in Oelde Richtung Lette unterwegs gewesen. Ein 55-jähriger Oelder fuhr in seinem gelben VW Caddy hinter dem 67-Jährigen. Als dieser nach links in die Straße Letter Geist abbog, stießen die beiden Autos zusammen. Der Letter kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 17.500 Euro geschätzt.

