Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Zusammenstoß zwischen Fußgänger und Auto

WarendorfWarendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen (27.11.2020, 08.20 Uhr) ist ein 41-jähriger Sendenhorster schwer verletzt worden.

Der 41-jährige Mann kam aus der Kirchstraße und ging Richtung Neustraße. Dabei überquerte er den Fußgängerweg die Oststraße. Eine 46-jährige Frau aus Hamm fuhr zur gleichen Zeit in ihrem Auto auf der Oststraße Richtung Beckum. Am Fußgängerüberweg kam es zum Zusammenstoß, bei dem der Fußgänger stürzte. Rettungskräfte brachten ihn schwer verletzt in ein Krankenhaus.

