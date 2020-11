Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Ladendiebe auf frischer Tat ertappt

WarendorfWarendorf (ots)

Freitagnachmittag (27.10.2020, 17.05 Uhr) sind zwei mutmaßliche Ladendiebe in einem Discounter an der Sassenberger Straße in Warendorf auf frischer Tat ertappt worden.

Die beiden Männer bewegten sich zunächst frei im Geschäft. Einer der beiden wurde dabei beobachtet, wie er sich mehrere Tafeln Schokolade in seine Jackentasche steckte. Nachdem der den Kassenbereich passiert hatte, ohne die Schokolade zu bezahlen, konnte er durch einen Zeugen angesprochen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die Polizisten fanden bei dem Täter über 30 Tafeln Schokolade. Der zweite mutmaßliche Täter hatte kein Diebesgut in seinen Taschen, als ihn die Polizisten kontrollierten.

Auf dem Parkplatz des Discounters stand das Auto der beiden Männer. In Inneren befanden sich weitere Tafeln Schokolade in erheblicher Anzahl. Die beiden mutmaßlichen Täter wurden vorläufig festgenommen. Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.

