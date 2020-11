Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Unbekannte versuchen in Gaststätte einzubrechen

WarendorfWarendorf (ots)

Donnerstagabend (26.11.2020, 21.50 Uhr) haben zwei Unbekannte versucht in eine Gaststätte an der Dreingaustraße in Beelen einzubrechen.

Die beiden Täter versuchten sich über eine Tür Zugang zu der Gaststätte zu verschaffen. Ein Zeuge sah die beiden und sprach sie an. Daraufhin flüchteten sie zunächst Richtung Dreingaustraße. Kurze Zeit später kehrte einer der Täter zurück und fuhr auf einem Fahrrad über die Dreingaustraße in Richtung Ostenfelder Straße. Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben: Täter 1 mit Fahrrad: trug einen schwarzen Parka mit einer Kapuze, hatte dunkelblondes Haar, circa 20 bis 22 Jahre alt und fuhr auf einem weißen Citybike der Marke Raleigh. Täter 2 ohne Fahrrad: circa 20 bis 2 Jahre alt, trug einen schwarzen Parka mit einer Kapuze. Wer kann Angaben zu den Einbrechern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

