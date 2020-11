Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. 20-Jähriger vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

WarendorfWarendorf (ots)

Wir sind aktuell auf der Suche nach einem 20-Jährigen aus dem Kreis Warendorf. Der Vermisste verabschiedete er sich per WhatsApp von seiner Betreuerin und kündigte dabei indirekt seinen Suizid an. Wer hat Mateusz gesehen? Ein Bild und weitere Informationen finden Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/warendorf-vermisster-erwachsener-mit-suizidabsichten

Hinweise bitte an die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

