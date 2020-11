Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Taxifahrer rettet Rentnerin vor Betrügern

Warendorf (ots)

Immer wieder versuchen Betrüger an das Geld von älteren Menschen zu kommen. Besonders perfide: oft suggerieren sie ihren Opfern, dass deren Familienangehörige einen Unfall hatten und eine Behandlung im Krankenhaus nur durch die Übergabe eines Geldbetrages möglich sei.

So passiert bereits am 19.11.2020 in Ennigerloh. Eine Rentnerin hat den Anruf bekommen, dass ihre Tochter im Krankenhaus liege und mit dem Hubschrauber in ein anderes Krankenhaus geflogen werden solle. Dafür müsse die Rentnerin das Geld überweisen. Die Täter bestellten der Rentnerin ein Taxi, das sie zur Bank bringen sollte.

Der aufmerksame Taxifahrer erfuhr von der Rentnerin den Grund für die Taxifahrt. Da ihm diese Vorgehensweise merkwürdig vorkam unterbrach er die Fahrt, sprach mit der Frau, brachte sie zurück nach Hause und informierte die Polizei. Dank des schnellen und aufmerksamen Handelns des Taxifahrers, wurde die Frau vor finanziellen Verlusten bewahrt.

- Geben Sie niemals private und sensible Daten an andere weiter - Kommt Ihnen etwas merkwürdig vor - legen Sie sofort auf oder brechen Sie den Kontakt ab und rufen Sie die Polizei über den Notruf 110 - Im Zweifel: suchen Sie Kontakt zu Nachbarn/Freunden/Familie und bitten diese um Hilfe

