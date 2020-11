Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Fahrradfahrer gestürzt

WarendorfWarendorf (ots)

Ein 67-Jähriger Fahrradfahrer aus Beckum ist Mittwochabend (25.11.2020, 18.35 Uhr) gestürzt, nachdem er den Weg eines Autofahrers gekreuzt hat.

Der 65-jähriger Beckumer fuhr in seinem Auto auf der Sachsenstraße Richtung Holtmarweg in Beckum. An der Einmündung Sachsenstraße/Holtmarweg fuhr von rechts kommend der Fahrradfahrer. Der 67-Jährige stürzte verletzte sich am Kopf. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Ob Auto und Fahrrad zusammengestoßen sind wird aktuell ermittelt.

