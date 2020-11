Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Hoetmar. Zusammenstoß zweier Pkw im Kreuzungsbereich

WarendorfWarendorf (ots)

Mittwochmorgen (25.11.2020, 07.45 Uhr) ist eine 28-jährige Warendorferin in ihrem grauen Hyundai auf der K20 von Westkirchen Richtung Hoetmar gefahren. Zeitgleich war ein 53-jähriger Mann aus Hamm-Rhynern in seinem schwarzen Mitsubishi auf der K20 von Hoetmar Richtung Westkirchen unterwegs. Als die 28-Jährige in Höhe der Kreuzung K1 nach links Richtung Enniger abbog, stieß sie mit dem Auto des 53-Jährigen zusammen. Rettungskräfte brachten beide zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser. Der Sachschaden wird auf 6000 Euro geschätzt.

