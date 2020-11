Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Diebstahl während eines Gesprächs

WarendorfWarendorf (ots)

Mittwochvormittag (25.11.2020, 11.10 Uhr) ging eine Rentnerin aus Wadersloh in einem Discounter an der Mühlenfeldstraße in Wadersloh einkaufen. Zwei unbekannte Täterinnen verwickelten die Frau in ein Gespräch. Eine der Täterinnen stahl währenddessen den Geldbeutel der Wadersloherin aus ihrer Handtasche. Im Anschluss flüchteten die beiden in unbekannte Richtung. Die Diebinnen werden wie folgt beschrieben: 1. Unbekannte: circa 26 Jahre, ungefähr 1,60 Meter groß, kinnlange dunkle Haare und kräftigere Statur. 2. Unbekannte: circa 50 Jahre oder älter, ungefähr 1,60 Meter groß, dunkle kurze Haare und trug eine helle Jacke. Wer hat die beiden Frauen ebenfalls im Supermarkt gesehen oder den Diebstahl beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin:

- Verstauen Sie Wertgegenstände eng am Körper - Lassen Sie Tasche und Geldbeutel nie unbeaufsichtigt im Einkaufswagen liegen - Lassen Sie sich nicht ablenken - Nehmen Sie nur das Nötigste und so kleine Bargeldbeträge wie möglich mit - Bewahren Sie EC-Karte und PIN nie zusammen auf

Weitere Informationen zum Taschendiebstahl finden Sie hier:

https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell