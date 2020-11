Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Erneut Einbrüche in Füchtorf

WarendorfWarendorf (ots)

Bereits zum zweiten Mal innerhalb einer Woche sind unbekannte Täter in einen Imbiss an der Glandorfer Straße in Sassenberg-Füchtorf eingebrochen.

Der oder die Täter verschafften sich in der Nacht von Montag auf Dienstag (23.11.2020 bis 24.11.2020) Zutritt über eine Tür. Zwischen 17.30 Uhr und 08.30 Uhr stahlen sie die Registrierkasse des Imbisses und verschwanden in unbekannte Richtung. Die Registrierkasse aus dem Imbiss wurde wenig später in einem nahegelegenen Waldstück aufgefunden und durch die Polizei gesichert.

In Zusammenhang mit diesen Einbrüchen, dürfte auch ein weiterer Einbruch in Füchtorf stehen. In derselben Nacht (Montag auf Dienstag) sind ein oder mehrere Täter in das Sportlerheim an der Jahnstraße eingebrochen. Vermutlich schlugen sie die Glasscheibe einer Tür ein und gelangten ins Innere. Hier verschafften sie sich über Türen Zutritt zu weiteren Räumen. Gestohlen wurde nichts.

Wer hat die Einbrüche in Füchtorf beobachtet oder hat etwas gehört? Wer kann Angaben zu dem oder den Täter/n machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

