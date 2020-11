Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Geldbeutel während Fahrradfahrt gestohlen

WarendorfWarendorf (ots)

Ein Unbekannter hat einer 72-jährigen Beckumerin Montagmittag (23.11.2020) in Beckum ihren Geldbeutel aus der Handtasche gestohlen.

Die Rentnerin fuhr zwischen 13.15 Uhr und 13.30 Uhr mit ihrem Fahrrad an der Nordstraße in Beckum. Ihre Handtasche hatte sie für die Fahrt in den Fahrradkorb auf dem Gepäckträger gelegt. Der Täter stahl den Geldbeutel während der Fahrt unbemerkt aus der Tasche und floh. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell