Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Radfahrer erlitt bei Zusammenstoß mit Lkw glücklicherweise "nur" leichte Verletzung

WarendorfWarendorf (ots)

Am Montag, 23.11.2020 erlitt ein Fahrradfahrer gegen 13.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Feldstraße/Emanuel-von-Ketteler-Straße glücklicherweise "nur" leichte Verletzungen. Der 60-jährige Fahrradfahrer und der 39-jährige Lkw-Fahrer befuhren die Feldstraße in Richtung Wetterweg. Die Verkehrsteilnehmer mussten an der rot zeigenden Lichtzeichenanlage warten. Als die Ampel für beide Fahrzeuge auf grün wechselte, bog der Dortmunder mit dem Lkw rechts ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem rechts neben dem Dortmunder fahrenden Fahrradfahrer. Der Ahlener kam ins Straucheln und stürzte. Das Fahrrad rutschte auf die Fahrbahn und der 39-jährige fuhr offensichtlich mit dem Lkw darüber. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt etwa 100 Euro.

