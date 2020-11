POL-WAF: Ennigerloh. Fahrer eines blauen VW Transporters gesucht

Polizei Warendorf

Gesucht wird der Fahrer eines blauen VW Transporters, der am Dienstag, 10. November 2020 gegen 17.35 Uhr rückwärts aus der Einfahrt des Hauses Neubeckumer Straße 160 in Ennigerloh fuhr. Dabei achtete der Fahrer nicht auf einen herannahenden Pedelecfahrer. Dieser wich aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Durch dieses Fahrmanöver stürzte der 62-jährige Ennigerloher und verletzte sich schwer. Der Fahrer des Transporters hielt zwar an und stieg aus, schaute auch kurz nach dem Pedlecfahrer, fuhr dann aber ohne Personalien zu hinterlassen weiter. Der Ennigerloher fuhr später selber zu einem Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Der unbekannte Fahrer wird gebeten, sich bei der Polizei in Oelde zu melden, Telefon 02522/915-0.

