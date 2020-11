Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Drogenvortest was positiv

WarendorfWarendorf (ots)

Am Sonntag, 22.11.2020 konrollierten Polizisten gegen 16.45 Uhr einen Autofahrer auf der Warendorfer Straße in Beelen. Da der 36-Jährige körperlich auffällig wahr, boten ihm die Beamten einen Drogenvortest an. Aufgrund des positiven Ergebnisses nahmen die Einsatzkräfte den Warendorfer mit zur Blutprobenentnahme.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell