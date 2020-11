Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Mann pöbelte Leute an

WarendorfWarendorf (ots)

Am Samstag, 21.11.2020 erhielt die Polizei gegen 15.50 Uhr einen Hinweis auf einen Mann auf der Münsterstraße in Warendorf, der dort Leute anpöbeln würde. Als die Beamten dort eintrafen, stellten sie den tatverdächtigen 42-Jährigen fest. Im Arm hielt er zwei Winterjacken. Diese, so gab er zu, habe er aus einem Geschäft gestohlen. Die Einsatzkräfte stellten das Diebesgut sicher, händigten es einer Mitarbeiterin aus und leiteten gegen den Warendorfer ein Ermittlungsverfahren ein.

