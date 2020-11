Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Frau beobachtete torkelnden Mann, der sich ans Steuer setzte

WarendorfWarendorf (ots)

Am Freitag, 20.11.2020 versuchte eine 34-Jährige gegen 18.45 Uhr einen scheinbar alkoholisierten Mann daran zu hindern, den Parkplatz eines Discounters an der Engelstraße in Ostbevern mit dem Auto zu verlassen. Die Lienenerin hatte zuvor beobachtet, wie der etwa 50-Jährige torkelnd auf seinen Pkw zuging, sich reinsetzte und losfuhr. Die Frau stellte sich noch vor das Fahrzeug, was ihn von der weiteren Fahrt nicht abhielt, indem er um sie herumfuhr. Mit den Angaben des Kennzeichens suchten die informierten Polizisten die Halteradresse auf. Dort trafen sie auf den sichtlich alkoholisierten Tatverdächtigen. Dieser leugnete die Alkoholfahrt, aber anhand der vorhandenen Beschreibung dürfte es sich hierbei um den Fahrer handeln. Daraufhin nahmen die Beamten den 57-Jährigen mit zur Entnahme von Blutproben. Des Weiteren stellten die Einsatzkräfte den Führerschein sicher und untersagten dem Ostbeveraner die Nutzung von Kraftfahrzeugen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell