Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Blutprobe nach positivem Vortest

WarendorfWarendorf (ots)

Am Donnerstag, 19.11.2020 hielten Polizisten gegen 22.55 Uhr einen Autofahrer auf der Josefstraße in Warendorf an. Als die Beamten an den Pkw herantraten, schlug ihnen deutlicher Cannabisgeruch entgegen. Dazu stellten sie bei dem Warendorfer körperliche Auffälligkeiten fest. Der 24-Jährige führte freiwillig einen Drogenvortest durch, so dass die Entnahme der Blutprobe wegen des positiven Ergebnisses folgte. Des Weiteren hatte der 22-jährige Beifahrer aus Warendorf etwas Cannabis dabei, das die Polizisten sicherstellten.

