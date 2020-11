Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Musikanlage sichergestellt

WarendorfWarendorf (ots)

Am Donnerstag, 19.11.2020 wurde die Polizei gegen 23.50 Uhr zu einer Ruhestörung an der Fritz-Husemann-Straße in Ahlen gerufen. Als die Beamten dort eintrafen, konnten sie bereits vor dem Haus laute Musik hören. Sie ermahnten die 34-jährige Bewohnerin und drohten ihr weitere Maßnahmen an, sollte sich die aggressive sowie uneinsichtige Ahlenerin nicht an die Weisung halten. Und das tat sie nicht. Kaum hatten die Polizisten das Haus verlassen, drehte die Frau die Musikanlage wieder auf. Daraufhin stellten die Einsatzkräfte das Gerät sicher.

