Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Erneut brannte Müllcontainer an einer Schule

WarendorfWarendorf (ots)

Am Donnerstag, 19.11.2020 bemerkte ein Mann aus Hamm gegen 18.20 Uhr einen brennenden Müllcontainer auf dem Gelände der Albert-Schweitzer-Schule an der Straße Ostwall in Ahlen. Der 27-Jährige lief auf das Gelände und zog zwei weitere Behältnisse von dem brennenden Container weg. Unbekannte dürften diesen angesteckt haben. Kräfte der Feuerwehr löschten das Feuer. Wer hat vor 18.20 Uhr auf dem Gelände verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Brand machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell