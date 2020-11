Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde/Beckum/Kreis Warendorf. Besitzer eines Mounainbikes gesucht

WarendorfWarendorf (ots)

Bei einem Polizeieinsatz im August 2020 in Oelde wurden die eingesetzten Beamten auf ein Mountainbike aufmerksam gemacht, dessen Herkunft unklar war. Bisherige Ermittlungen nach einem Besitzer liefen ins Leere. Möglicherweise wurde das Fahrrad im Juli oder August 2020 am Busbahnhof in Beckum gestohlen. Bei dem sichergestellten Fahrrad handelt es sich um ein Pedelec-Mountainbike, Marke Prophete, Typ Graveler 760, Farbe schwarz. Wer vermisst ein solches Fahrrad oder kann Angaben zu dem möglichen Besitzer machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

