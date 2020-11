Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Erst Alkohol getrunken, dann Auto gefahren

WarendorfWarendorf (ots)

Bei einer Kontrolle eines Parkplatzes am Mittwoch, 18.11.2020, gegen 22.45 Uhr an der Beelener Straße in Warendorf beobachteten Polizisten zwei Männer, die dort Alkohol tranken. Als sie gegen 23.20 Uhr den Bereich erneut bestreiften, stellten sie das Duo in einem Auto fest. Der 31-jährige Fahrer war bereits losgefahren und wollte auf die Beelener Straße abbiegen. Die Beamten überprüften den Münsteraner, bei dem sie deutlich Alkoholgeruch in der Atemluft rochen. Der Mann führte daraufhin freiwillig einen Atemalkoholtest mit positivem Ergebnis durch. Daraufhin nahmen die Einsatzkräfte den 31-Jährigen mit und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. Des Weiteren stellten sie den Führerschein des Münsteraners sicher und untersagten ihm die Nutzung von Kraftfahrzeugen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell